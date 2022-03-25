Представители "московского патриархата" сказали, что занимались доставкой хлеба, но при себе имели российские платежные карты.

Возле Харькова пограничники выявили шпионов из "духовенства".

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Отмечается, что автомобиль с тремя людьми задержали пограничники на окраине Харькова. Транспортное средство остановили во время проверки документов пассажиров.

"Пассажиры оказались представителями православной церкви московского патриархата, один из которых родился в Белгородской области России. Проповедники "русского мира" начали объяснять свое передвижение якобы необходимостью доставки хлеба. А вот о наличии российских платежных карт "красноречиво" умолчали. Теперь "духовенству" придется объяснять сотрудникам правоохранительных органов Украины свои истинные намерения и планы", - отметили пограничники.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая выдавала себя за тероборону. С начала войны СБУ ликвидировала более 20 вражеских ДРГ и задержала более 350 их участников.

Также за последнее время спецслужбы разоблачили более 10 агентов российских спецслужб, причастных к содействию захватчикам и военным преступлениям на временно оккупированной территории Луганской области.

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