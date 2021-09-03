За жизнью Карины Биды в Instagram следят более 20,5 тысяч подписчиков.

Украинские пользователи Instagram выразили возмущение из-за блогерши, которая "отличилась" оскорблениями в адрес своего родного города Львов.

На своей странице в Instagram, где за ней следят более 20,5 тыс. подписчиков Карина Бида (wildger) назвала этот город "дырой".

"Сижу, прям такая грусть на меня навалила. Я просто понимаю, что мой отдых подходит к концу. Еще две недели и обратно во Львов, в эту дыру. Очень обидно", - говорит девушка на видео в "сториз".

На другом ролике она объяснила свою "позицию" тем, что во Львове "люди немножечко дикие".

Читайте также"Остаюсь в этой еб*ной Украине": блогер-"продюсер" с Донбасса отличился в сети (видео)"Львовяне, начните меняться изнутри. Потому что, например, возьмем другие города - нет у них такого, если ты будешь разговаривать на русском языке, то с тобой общаться не будут. Я когда-то думала, что это миф. Нет, это правда, оно так и есть", - заявила блогерша.

По мнению Карины, в других городах люди "более открытые, добрые", а во Львове все "в коконе сидят, всего боятся - сказать или сделать, потому что "а что люди скажут?".

Девушка предсказуемо столкнулась с потоком хейта из-за своих высказываний и закрыла страницу в Instagram.

Напомним, ранее в скандал попала популярная TikTok-блогерша maybe_lizaaaaa, которая оскорбительно высказалась об украинском языке.

Автор: Станислав Кожемякин