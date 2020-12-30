Львовский школьник помог патрульным спасти женщину, которая травмировалась и не могла передвигаться.
Как сообщается в сюжете ТСН, 11-классник Артур Павлюк услышал крики соседки. Поскольку она не открывала двери, чтобы выяснить, что произошло, парень в своей квартире разобрал вентиляционную решетку и через нее общался с женщиной.
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69-летняя соседка рассказала, что упала с лестницы во время уборки и не может ходить. Артур, посоветовавшись с отцом, вызвал полицию, встретил копов и показал, где квартира потерпевшей. Полицейские с помощью лестницы поднялись на второй этаж, отжали окно и попали в помещение.
Там они обнаружили женщину, которая лежала на полу и не могла пошевелиться. Врачи скорой заподозрили у нее перелом шейного отдела позвоночника. Женщину забрали в больницу, а парня, который проявил смекалку и неравнодушие, полицейские наградили.
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