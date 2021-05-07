Оказалось, что женщина лишена права управлять авто из-за пьянства за рулем. В начале января ее дважды в один день остановили нетрезвой.

Во Львове 43-летняя водитель автомобиля Lexus избила патрульную полицейскую после того, как ее остановили за нарушение правил дорожного движения.

Читайте такжеПод Киевом пьяный водитель сбил подростка и скрылся - соцсети (видео)Как сообщает патрульная полиция Львовской области, инцидент произошел ночью 7 мая.

У женщины были признаки алкогольного опьянения. Кроме того. водитель отказывалась показывать правоохранителям необходимые документы, вела себя агрессивно и набросилась на патрульную. У пострадавшей диагностировали травму руки.

Оказалось, что женщина лишена права управлять транспортными средствами из-за пьянства за рулем. В начале января ее дважды в один день остановили нетрезвой.

Женщина отказалась от проверки на состояние опьянения. На нее составили административные протоколы.

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Автор: Катерина Шварц