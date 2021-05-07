Во Львове 43-летняя водитель автомобиля Lexus избила патрульную полицейскую после того, как ее остановили за нарушение правил дорожного движения.
Читайте такжеПод Киевом пьяный водитель сбил подростка и скрылся - соцсети (видео)Как сообщает патрульная полиция Львовской области, инцидент произошел ночью 7 мая.
У женщины были признаки алкогольного опьянения. Кроме того. водитель отказывалась показывать правоохранителям необходимые документы, вела себя агрессивно и набросилась на патрульную. У пострадавшей диагностировали травму руки.
Оказалось, что женщина лишена права управлять транспортными средствами из-за пьянства за рулем. В начале января ее дважды в один день остановили нетрезвой.
Женщина отказалась от проверки на состояние опьянения. На нее составили административные протоколы.
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