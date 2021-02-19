Новости Украины: во Львове пристройка не выдержала веса снега и обвалилась
Во Львове под тяжестью снега обвалилась пристройка и заблокировала внутри склада семерых работников. На момент обвала в рампе, где выгружают товар, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.
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Как говорится в сюжете ТСН, кровля металлической конструкции не выдержала веса снега и обвалилась, заблокировав выход из состава.
Около часа люди просидели в снежном плену, пока спасатели расчищали снег и разбирали разрушенную конструкцию.
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