В ближайшие несколько дней погода в Украине будет богатой на осадки.

До конца недели в Украине сохранится влажная и пасмурная погода с обилием осадков. По всей стране пройдут дожди, мокрый снег и снег.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, уже завтра, 16 декабря, все западные и северные области окажутся в плену дождей. Осадки затронут также Черкасскую, Винницкую и Одесскую области. При этом по всей стране ожидается от +1 до +4°, лишь на юге и юго-востоке будет +4°...+6°.

Перед выходными дожди и мокрый снег накроют уже всю страну. Ночью температура будет опускаться до 0°...-3°, а днем ожидается небольшой "плюс".

На выходных температура еще немного снизится, на смену дождям придут более зимние осадки.

В субботу, 18 декабря, на западе, севере и в центральных областях Украины температура будет в пределах -1°...+1°, что приведет к выпадению снега. На юго-востоке ожидается до +3°. Здесь ожидается мокрый снег.

На День святого Николая, 19 декабря, в Украине по-прежнему будет много осадков. В западных и северных областях местами ожидается снег с дождем. Здесь температура будет до +1°...+4°.

В центральных областях ожидается снег, местами - мокрый снег. Дневная температура будет держаться в пределах -1°...+2°. На востоке будет около 0° и снег. А на юге Украины столбики термометров покажут 0°...+2°. Здесь будет сухо и даже покажется солнце, так как ожидается небольшая облачность с прояснениями.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украину идет серьезное похолодание. По ее словам, температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться вблизи -5...-10 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская