Синоптик Наталья Диденко предупредила о приближении настоящей зимней стужи.

В Украину идет серьезное похолодание. Морозы ударят почти до -20°.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...-18 градусов, а днем мороз будет колебаться около -5...-10 градусов", - предупредила она.

В Киеве, по данным синоптика, в середине следующей недели также сильно похолодает. Ночью ожидается до -8...-14, днем до -3...-7 градусов.

По данным Натальи Диденко, в среду в Украине температура воздуха в течение дня будет от -2 до +2 градусов.

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"Ближайшей ночью только в западных областях поморозит воздух, -4...-10 градусов", - рассказала она.

Дождь и мокрый снег ожидаются в среду на юге Украины (кроме Запорожья), местами в центральных областях и в Харьковской области. В Карпатах и в окологорных районах ожидается снег.

"В южной части Украины и Донецкой области ветер будет порывистым, временами до штормовых порывов", - предупредила специалист.

Напомним, по данным Натальи Диденко, со второй половины недели атмосферные фронты активизируются над территорией Украины, которые принесут снег и мокрый снег. Осадки ожидаются в том числе и на День святого Николая.

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Автор: Екатерина Лиманская