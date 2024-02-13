В общей сложности нападавший нанес двум украинцам девять ножевых ранений в грудь и в живот.

Полиция Германии раскрыла новые подробности в деле об убийстве 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Как пишет BILD со ссылкой на свои источники в полиции, вечером 10 февраля немец турецкого происхождения, 15-летний Мерт В., на вокзале города Оберхаузен напал с ножом на нескольких человек. Один 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков – погиб, его товарищ по команде - Артем Козаченко - оказался в больнице в тяжелом состоянии.

В полиции рассказали, что в общей сложности Мерт В. нанес двум украинцам девять ножевых ранений в грудь и в живот.

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"Его явно не волновало, что он может кого-то убить. Во время ареста он не проявил никаких признаков раскаяния", - рассказали BILD в полиции.

В полиции также сообщили, что до нападения на украинских спортсменов 15-летний подросток совершил множество других преступлений и находился на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия.

Кроме двух баскетболистов, преступник также напал на 13-летнюю девочку из Ливана и 14-летнего школьника из Сирии. Отмечается, что они хотели прийти на помощь, когда увидели, что подросток напал ножом на баскетболистов.

"У них были травмы рук и кистей, а не глубокие ножевые ранения в живот и грудь, как у молодых людей из Украины. Они также получили серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Один уже смог покинуть больницу", - сообщили в полиции.

Кроме Мерта В., правоохранители также арестовали в городе Херне 14-летнего немца греческого происхождения. Его выследили по камерам видеонаблюдения. По версии следствия, он также принимал участие в нападении, однако не наносил ножевых ранений.

"Это непостижимый поступок, совершенно бессмысленный. Нападавший намеренно искал конфликта с гораздо более старшим, высоким и атлетически сложенным украинцем, а затем немедленно и безжалостно применил нож", — сказал BILD на условиях анонимности офицер полиции.

Убийство Владимира Ермакова в Германии - что известно

12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков. Его друг Артем Козаченко попал в больницу, в реанимацию.

Позже в МИД сообщили, что полиция уже задержала нападавшего.

Как писали СМИ, главным подозреваемым является 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена, второй - 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне. Их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено.

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