По делу появилось еще двое пострадавших, а одного из подозреваемых освободили из-под стражи.

В деле о резонансном убийстве украинского баскетболиста Владимира Ермакова фигурируют двое подозреваемых. Одного из них уже освободили из-под стражи. Кроме того, есть еще двое пострадавших, кроме ребят из Украины.

Как сообщает t-online, немецкие следователи установили группу подозреваемых, которые могут быть причастны к совершению преступления. Им 14 и 15 лет. Подозреваемые живут в городах Гельзенкирхен и Герне. Их арестовали, но позже 14-летнего немца с греческими корнями освободили из-под стражи, поскольку подозрение против него не было подтверждено.

Вместо этого 15-летний немец с турецкими корнями был взят под стражу по серьезному подозрению в непредумышленном убийстве. Издание называет его преступником "со стажем".

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Вместе с украинцами Ермаковым и Козаченко были 14-летний сириец из Гельзенкирхена и 13-летняя немка с ливанскими корнями из Оберхаузена. Эти двое подростков также получили серьезные ранения.

Представитель полиции Эссена заявил, что "предпосылки инцидента до сих пор неясны", а "о мотивах ничего не известно". Полиция не считает, что это было политически мотивированное нападение. Продолжается расследование.

Убийство Владимира Ермакова в Германии - что известно

Как сообщил УНИАН, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Его друг Артем Козаченко попал в больницу, в реанимацию.

Позже в МИД сообщили, что полиция уже задержала нападавшего. Также сообщалось, что состояние Козаченко стабильное, угроз его жизни нет.

МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

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