Оккупантам снова не повезло – знание украинского языка их подвело.

Российские пропагандисты продолжают распространять свою версию крушения вертолета с министром внутренних дел Денисом Монастырским в Броварах, пытаясь посеять среди населения недоверие к украинским военным.

Военкор и рашистский блогер, контролируемый российскими спецслужбами, Поздняков выложил в сети якобы скан документа, который, по логике оккупантов, должен подтвердить фейковую версию, что вертолет по ошибке подбили украинские силы ПВО.

От лица командующего силами ВСУ "Центр" россияне "отписали" министру оборону Резникову "результаты" комиссии, которая расследует причины крушения. Согласно "данным", вертолет был якобы сбит "Иглой".

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Однако оккупантам снова не повезло – знание украинского языка их подвело. Так, пропагандисты не смогли перевести "на человеческий" "Украины", написали вместо этого "Україны", и инициалы генерала "А.Н" (Анатолій Миколайович).

В этот же день и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона отметил, что экспертизы комиссии еще не готовы, говорить о версии падения вертолета преждевременно: "Это технические экспертизы, которые требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены… Пока не будет экспертиз, говорить о какой-либо версии преждевременно".

Авиакатастрофа в Броварах - что произошло

18 января в Броварах неподалеку детского сада упал вертолет ГСЧС, на борту которого находилось 10 человек, в том числе руководство МВД - министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

Также в результате авиакатастрофы погибли еще четыре человека, среди которых девочка 2017 года.

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