Колаборант Царев сообщает, что в машину с Поддубным попал FPV-дрон.

В среду, 7 августа, был ликвидирован российский "Z-военкор" Евгений Поддубный. Он работал на территории Курской области, сообщает ряд российских телеграм-каналов.

"О возможной гибели репортера ВГТРК Евгения Поддубного сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, также об этом пишут ряд военных телеграм-каналов. Информация не подтверждена. Евгений Поддубный сегодня работал в Курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях", – пишет паблик Baza.

В то же время колаборант Олег Царев сообщает, что в машину с Поддубным якобы попал FPV-дрон. Отмечается, что смерть "Z-военкора" также подтвердили на ВГТРК.

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Стоит отметить, что "Z-военкор" также вел свой телеграм-канал. Поддубный транслировал роспропаганду более чем на 700 тысяч подписчиков.

Обновлено 21:56: Российский "военкор" Поздняков заявил, что Поддубный мог выжить.

"Странно, мои друзья с эвакуационной группы сообщают, что Поддубный живой. У него нет даже осколочных ранений. Только ожоги. И он в сознании доставлен в больницу", – сказано в сообщении.

В то же время активист Сергей Стерненко сообщает, что автомобиль, в котором ехал Поддубный, был оборудован РЭБом.

"Поддубный ехал на пикапе Peugeout Landtrek, дизельный, белого цвета с маркировкой Z. Автомобиль был оборудован РЭБом против FPV", – пишет он.

Обновлено 22:14: "Еще один мой источник подтверждает, что Поддубный жив. Он его тоже видел в абсолютном сознании и здравии, просто с небольшими ожогами", – добавил впоследствии пропагандист Поздняков.

Ликвидация российских военкоров и пропагандистов

В Мали во время разгрома повстанцами-туарегами группы наемников частной военной компании "Вагнер" был убит известный пропагандист Никита Федянин. Он был администратором провоенного Telegram-канала Grey Zone.

В апреле в Запорожской области ликвидировали "военкора" известного российского пропагандистского издания "Известия". Утверждалось, что Семен Еремин был ликвидирован в результате атаки украинского FPV-дрона.

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