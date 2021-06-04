Инцидент произошёл на одном из ужгородских кладбищ, которое находится в районе Радванка.
О произошедшем сообщила Объединенная еврейская община Украины.
Читайте такжеВ синагоге Кременчуга прострелили окно (фото)По данным еврейской общины Ужгорода инцидент произошел 3 июня во второй половине дня, а количество пострадавших надгробных камней будет подсчитано в ближайшее время.
Всего на кладбище более 60 мацев, старейшая датируется 1855 годом.
Как сообщили в ОЕОУ, месяц назад надгробные камни были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по ул. Котляревского.
Объединённая еврейская община Украины обращается с заявлением в ГУНП Закарпатской области.
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