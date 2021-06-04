ОЕОУ обращается с заявлением в ГУНП Закарпатской области.

Инцидент произошёл на одном из ужгородских кладбищ, которое находится в районе Радванка.

О произошедшем сообщила Объединенная еврейская община Украины.

Читайте такжеВ синагоге Кременчуга прострелили окно (фото)По данным еврейской общины Ужгорода инцидент произошел 3 июня во второй половине дня, а количество пострадавших надгробных камней будет подсчитано в ближайшее время.

Всего на кладбище более 60 мацев, старейшая датируется 1855 годом.

Как сообщили в ОЕОУ, месяц назад надгробные камни были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по ул. Котляревского.

Объединённая еврейская община Украины обращается с заявлением в ГУНП Закарпатской области.

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Автор: Григорий Бондарь