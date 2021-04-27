Впоследствии авто и похищенного мужчину нашли на окраине города.

В Ужгороде сегодня вечером произошло похищение человека.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале.

По его данным, инцидент произошел около 19:30 на улице Владимирской - похитили местного врача, который шел по улице.

"Его силой затолкали в черный внедорожник Toyota. Очевидцы вызвали полицию указав номерные знаки описав автомобиль. В городе был объявлен план-перехват", - пишет Глагола.

Впоследствии автомобиль и похищенного мужчину нашли на окраине города. Сейчас на месте работают правоохранители.

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Автор: Юрий Годован