В Ужгороде похитили врача / фото: Виталий Глагола
В Ужгороде сегодня вечером произошло похищение человека.
Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола в своем Телеграм-канале.
По его данным, инцидент произошел около 19:30 на улице Владимирской - похитили местного врача, который шел по улице.
Фото: Виталий Глагола
"Его силой затолкали в черный внедорожник Toyota. Очевидцы вызвали полицию указав номерные знаки описав автомобиль. В городе был объявлен план-перехват", - пишет Глагола.
Впоследствии автомобиль и похищенного мужчину нашли на окраине города. Сейчас на месте работают правоохранители.
Фото: Виталий Глагола
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