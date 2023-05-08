Сепаратисты считают, что без российской армии им грозит большая опасность.

Власти непризнанного Приднестровья попросили Россию прислать больше российских "миротворцев", якобы из-з возросших рисков безопасности. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил "глава представительства" ПМР в России Леонид Манаков.

По его словам, сейчас в Приднестровье дислоцированы всего лишь около 450 "миротворцев". Их число сепаратисты хотели бы увеличить.

"Их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы", – сказал Манаков.

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Ситуация в Приднестровье

В феврале российская пропаганда начала распространять фейк о том, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье с целью ликвидировать сепаратистское псевдогосударство. Владимиру Зеленскому пришлось лично опровергать эти слухи.

По словам спикера ВСУ Натальи Гуменюк, в настоящее время россияне не имеют возможности переправлять свои войска в Приднестровье по воздуху, поскольку пришлось бы использовать воздушное пространство Украины или НАТО.

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