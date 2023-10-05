Предательница после захвата региона попросилась работать на захватчиков.

В Херсонской области правоохранители задержали местную жительницу, которую оккупанты устроили на работу главным бухгалтером в захваченное медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, речь идет о жительнице Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою "кандидатуру" для работы в оккупационных органах.

"Учитывая ее прокремлевские взгляды и наличие экономического образования, женщину назначили "главным бухгалтером" в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали как военный госпиталь вблизи Херсона", - рассказали в СБУ.

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На этой "должности" предательница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по распространению оккупационного режима в регионе. После освобождения части Херсонской области фигурантка осталась на территории района, потому что была уверена в своей невиновности.

Ей сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения содержания под стражей. Фигурантке грозит до 12 лет тюрьмы.

По данным Херсонской областной прокуратуры, злоумышленница пошла на сотрудничество с врагом в июне 2022 года. Она заняла так называемую должность в захваченном оккупантами медучреждении, которое было переименовано в "Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Херсонской области Белозерская центральная районная больница".

Фигурантка осуществляла начисление и выплату заработной платы сотрудникам в рублях, вела учетную и отчетную бухгалтерскую документацию. Кроме того, она обеспечила проведение инвентаризации имущества захваченной больницы для его передачи в незаконно созданное оккупантами медучреждение.

Разоблачение коллаборантки в Одессе

В Одессе недавно разоблачили коллаборантку, которая в соцсетях призывала российских оккупантов убивать переселенцев и бомбить работников подразделения украинской спецслужбы, когда те фиксировали последствия вражеской атаки. В частности, 57-летняя жительница Пересыпского района города в пророссийски настроенных чат-ботах размещала сообщения антиукраинского контента. Она всячески поддерживала РФ, оправдывала вооруженную агрессию против Украины.

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