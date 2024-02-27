Отмечается, что увеличение количества казней украинских пленных предположительно инициировано высшим руководством ВС РФ и имеет целью запугивание и психологическое воздействие.

Начиная с ноября 2023 года количество расстрелов российскими оккупантами украинских военных, сдающихся в плен, возросло. Больше всего таких фактов фиксируют в Донецкой и Запорожской областях. Об этом рассказал в эфире "Суспільне. Спротив" начальник департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.

"Мы видим тенденцию к росту таких случаев начиная с ноября 2023 года. И уже в этом году - это просто массовость. Это преимущественно Запорожская, Донецкая область", - рассказал он.

По мнению Белоусова, увеличение количества казней украинских пленных инициировано высшим руководством Вооруженных сил РФ и имеет целью запугивание и психологическое воздействие.

Видео дня

"Это попытка запугать украинцев, чтобы они не сопротивлялись. И это ложится в общую канву политики РФ по покорению украинского народа... И когда такие видео забрасываются в паблики - это исключительно психологическое воздействие", - отметил Белоусов.

При рассмотрении таких дел украинские следователи используют информацию не только из российских видео со смертной казнью. Также работают с освобожденными украинскими пленными, которые могут быть свидетелями определенных преступлений, допрашивают российских пленных. Также украинские следователи имеют источники информации на территории РФ, добавил Белоусов.

По его информации, в Украине расследуют девять уголовных дел по расстрелу 45 украинских военнопленных. По одному из этих дел суд вынес приговор - к пожизненному приговорен майор армии РФ, расстрелявший украинского пленного в Черниговской области в марте 2022 года. Еще одно дело находится на рассмотрении суда. По другому делу о расстреле украинского военного на Харьковщине объявлено подозрение.

Оккупанты расстреливают пленных украинцев

За последние дни на фронте зафиксировано сразу несколько эпизодов, когда российские военные казнили украинских пленных.

Так, во время захвата Авдеевки россияне убили шестерых тяжело раненых украинцев, которые не могли выйти из позиций самостоятельно. Другой эпизод произошел на передовых позициях ВСУ к северо-востоку от оккупированного Соледара. Там россияне смогли взять в плен двух защитников Украины в окопе, но сразу после этого их расстреляли.

Еще один такой случай произошел возле села Работино на Запорожье. Там русские казнили трех пленников.

24 февраля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о расстреле в Бахмутском районе группы украинских военнопленных российскими оккупантами. Омбудсмен опубликовал видео с беспилотника, на котором видно, как оккупанты расстреливают 7 пленных украинских военнослужащих.

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