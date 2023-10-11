Вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции.

В Харькове задержан диверсант Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ): по указанию российской спецслужбы злоумышленник готовил подрывы двух автозаправочных станций в Харькове и в других регионах Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально обустроенном хранилище на территории одного из лесных массивов Харьковщины.

Согласно замыслу российской военной разведки, подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах. Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" - в момент, когда тот пытался заложить взрывчатки под бочку с газом на одной из харьковских автозаправочных станций.

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В спецслужбе проинформировали, что при задержании злоумышленника было сразу деактивировано его взрывное устройство, которое было сделано из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

Также, как заявили в СБУ, разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий на Харьковщине. Среди них - подрыв путей на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях.

По данным следствия, вражеским диверсантом оказался экс-сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться в прежней должности.

"После начала полномасштабного вторжения РФ он был дистанционно завербован представителем российской военной разведки. Во время обысков обнаружено: почти 5 кг пластида; детонаторы; часовой механизм к взрывчатке; 2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5; револьвер; почти 900 тысяч наличных в гривневом эквиваленте. Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя-снайпера в районе Донецка

Как сообщал УНИАН, СБУ собрала доказательную базу на еще одного предателя, который присоединился к оккупационной группировке РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка. Установлено, что за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ. Украинские защитники захватили его в плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

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