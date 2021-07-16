В помещении, которое ранее использовалось как курятник, обустроили жилую комнату и провели туда свет. Предварительно известно, что семья погибшего ребенка родом из Закарпатья.

На Тернопольщине во время пожара в подсобном помещении погибла двухлетняя девочка.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

Согласно информации, о загорании подсобного помещения на линию "102" сообщил 15 июля житель села Новая Могильница. Пожар вспыхнул около 18:00.

"После того, как огонь потушили, в помещении под кроватью пожарные обнаружили бездыханное тело двухлетней девочки. Правоохранители предполагают, что ребенок испугался и спрятался туда от пожара", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве мужчина прыгнул с железнодорожного моста в парке и погиб (фото)По предварительной информации, пострадавшие – уроженцы Закарпатской области. Они в подсобном помещении, которое ранее использовалось как курятник, обустроили жилую комнату и провели туда свет.

"Семья многодетная. На момент происшествия старшие дети пошли на реку, четверо взрослых в доме смотрели телевизор, а самые маленькие играли во дворе. В какой-то момент родители услышали звуки, похожие на взрыв. Когда вышли, то увидели, что горит здание", - рассказали в полиции.

Причины возгорания станут известны после проведения экспертизы. Решается вопрос о внесении данного факта в ЕРДР согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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Автор: Светлана Макринская