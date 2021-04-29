Мальчик не пострадал, в больницу, к счастью, его госпитализировать не пришлось.

В Сумской области из огня копы вынесли 5-летнего ребенка, потому что родные о нем забыли.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Пожар произошел в Белополье.

Загорелась одна из комнат жилого дома. Родные самостоятельно вытащили через окно 23-летнего парня и бросились тушить дом. Опомнились лишь после вопроса копов "Есть ли еще кто-то внутри?". Тогда мать ребенка и вспомнила о сыне в комнате.

Читайте такжеВ Луцке при пожаре погибли мать с дочерью и мужчина (фото, видео)В доме жили мать-пенсионерка, ее взрослые сыновья и невестка с внуком. Пожар вспыхнул внезапно, под вечер. Внутри был один из сыновей. Когда снаружи разбили окно, огонь вспыхнул с новой силой, рассказывает владелица дома. У всех началась паника.

В то время домой вернулась ее невестка с внуком. Малого завела в отдаленную комнату дома и закрыла. Уже потом рассказала, думала, туда пожар не дойдет. Сама же бросилась помогать тушить дом.

"На расстоянии вытянутой руки я не видела ни напарника, не слышала криков ребенка", - рассказывает патрульная Светлана.

Мальчик не пострадал, в больницу, к счастью, его госпитализировать не пришлось.

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Автор: Ольга Робейко