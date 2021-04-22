Момент кражи / скриншот видео
В Киеве совершена очередная кража - посреди улицы группа карманников украла личные вещи у прохожей.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотентности системы. Долго еще с этим должны мириться?", - пишет автор публикации.
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