Жертвой злоумышленников стала случайная прохожая.

В Киеве совершена очередная кража - посреди улицы группа карманников украла личные вещи у прохожей.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Именно так работает банда лиц воров-грабителей, которые поселились и "зарабатывают" на импотентности системы. Долго еще с этим должны мириться?", - пишет автор публикации.

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Автор: Юрий Годован