Злоумышленник пытался скрыться, его преследовали, сообщили в МВД.

В России задержан Александр Лазарев – подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Гае.

Возможного злоумышленника до задержания преследовали, он бросил машину и пытался скрыться на территории детского сада, сообщает "РИА Новости", ссылаясь на сведения официального представителя МВД Ирины Волк.

По ее словам, подозреваемого отправили в управление полиции "Орское". Позже Лазарева планировали передать следователям.

Лазарев задержан в Орске при попытке угона авто, сообщает Telegram-канал "Baza". На канале отмечается, что причастность мужчины к убийству уже определили благодаря экспертизе ДНК.

В сети также опубликовали видео задержания Лазарева.

Убийство трех студенток в Гае – главные подробности

Напомним, 30 сентября появилась информация, что в Гае в съемной квартире нашли убитыми двух студенток медколледжа. Тело еще одной студентки обнаружили во дворе дома.

Сначала СМИ писали, что девушек зарубили топором, а позже стало известно, что они убиты кухонным ножом.

Убитыми нашли 17-летнюю Айгиз Уметкулову, 18-летнюю Адилю Каримову и 19-летнюю Зульфию Санкину.

Сперва в совершении преступления подозревали 18-летнего Анвара С., который встречался с Уметкуловой. Потом в полиции сообщили, что подозреваемым является 29-летний местный житель Александр Лазарев, который недавно сидел в тюрьме за убийство.

Автор: Екатерина Присяжнюк