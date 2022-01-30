Предполагается несчастный случай.

В пригороде Одессы супруги отравились бытовым газом.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что ЧП случилось в селе Нерубайское.

Мертвых мужчину и женщину, 1965 и 1956 г.р., обнаружил 29 января по месту жительства их сын. В доме родителей ощущался резкий запах газа.

Следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, работавшая на месте происшествия, установила: обстановка в доме не нарушена, следов проникновения в жилище нет, признаков насилия на телах людей тоже.

Читайте такжеПод Киевом жестоко зарезали семейную пару: первые подробностиПредварительная причина смерти супругов – отравление бытовым газом. В Единый реестр досудебных расследований предварительно внесены сведения по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Для определения окончательной причины смерти и правовой квалификации события тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Как ранее сообщал УНИАН, в селе Розвадов Стрыйского района Львовской области в одном из частных жилых домов нашли мертвыми двух местных жителей. Одна жертва 1958 года рождения, а другая – 1965-го.

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