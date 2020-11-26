В Черноморском рыбном порту (Одесская обл.) задержали 13 нелегалов, прибывших из Турции паромом в грузовике.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, указанный грузовик на текущей неделе прибыл на пароме из турецкого порта Карасу.
Отмечается, что правоохранители заранее владели оперативной информацией о возможном перемещении группы нелегалов в грузовом автомобиле. Поэтому, как только он прибыл для прохождения контроля, пограничники вывели грузовик для прохождения углубленного осмотра.
В результате проверки среди груза были обнаружены 13 нелегальных мигрантов. Иностранцы не имели при себе никаких документов, подтверждающих их личность.
По словам задержанных, семеро из них – граждане Ирака, пятеро – Сирии, один – Турции. Установлено, что злоумышленники пытались таким образом попасть на территорию ЕС, в частности, в Германию.
По данным полиции, паром с грузовиком прибыл в Черноморский рыбный порт, а водители упомянутого грузовика – двое граждан Турции, 1986 и 1979 г. р., перевозили нелегалов за денежное вознаграждение.
Оба водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения. За незаконную переправку лиц через госграницу Украины предусмотрено от пяти до семи лет лишения свободы.
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