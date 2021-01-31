Погибшими оказались женщина с ребенком, живущие рядом с рекой.

30 января в реке Тагамлык в селе Писаревка Полтавской области нашли тела двух женщин - матери и дочери.

Об этом 31 января сообщает ГСЧС в Полтавской области. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Читайте такжеИскали десять дней: в Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото)

По словам Светланы Рыбалко, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Полтавской области, погибшими оказались женщина с ребенком, которые живут рядом с рекой. Об этом сообщает PTV.

"Семья живет у реки. Муж сказал, что они могли пойти погулять. Скорее всего, женщина с дочерью провалились под лед. Свидетелей этого не было, уже нашли просто прорубь", — прокомментировала она произошедшее.

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Автор: Ольга Робейко