30 января в реке Тагамлык в селе Писаревка Полтавской области нашли тела двух женщин - матери и дочери.
Об этом 31 января сообщает ГСЧС в Полтавской области. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Читайте такжеИскали десять дней: в Киеве в реке нашли тело военнослужащего (фото)
По словам Светланы Рыбалко, пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Полтавской области, погибшими оказались женщина с ребенком, которые живут рядом с рекой. Об этом сообщает PTV.
"Семья живет у реки. Муж сказал, что они могли пойти погулять. Скорее всего, женщина с дочерью провалились под лед. Свидетелей этого не было, уже нашли просто прорубь", — прокомментировала она произошедшее.
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