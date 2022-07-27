Мужчина продал винтовку Мосина за 35 тыс. грн.

На Одесщине задержали мужчину за незаконную продажу огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что в ходе следственно-розыскных действий полицейские установили 47-летнего жителя Усатовского ОТГ, который продавал нелегальное оружие. Данный факт следователи полиции задокументировали под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры.

По факту незаконного обращения с оружием правоохранители начали производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли реализованную фигурантом винтовку Мосина и деньги, полученные за нее. Оружие мужчина продал за 35 тыс. грн. Все направили на экспертизу.

Сейчас полицейские задержали реализатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В ходе следствия будет установлено происхождение нелегального оружия.

Напомним, в Торецьку разоблачили корректировщиков российских авиаударов, из-за которых погибла семья.

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