Один из ударов ракеты они направили на жилой дом, в результате погибла вся семья.

Правоохранители разоблачили в Торецке сеть корректировщиков авиаударов оккупантов.

Как сообщили в Национальной полиции Украины, они – местные жители, администраторы телеграм-чата.

"Женщина и двое мужчин передавали оккупантам координаты дислокации ВСУ и мест попадания снарядов. За деньги... Их кураторы идентифицированы", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что задержанные отсылали геолокации главному администратору телеграмм-канала, проживающему на территории РФ. В результате их действий под огнем оказывалось и гражданское население.

"Полицейские собрали доказательства, что злоумышленница причастна к ударам по школе, магазинам, жилым домам", - говорится в сообщении.

В частности, один из ударов ракеты задержанные направили на жилой дом, в результате погибла вся семья – бабушка, мама и 17-летняя внучка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве разоблачили агентурную сеть, которая по заданию представителей спецслужб Российской Федерации занималась разведывательно-подрывной деятельностью.

По данным следствия, участники вражеской сети – жители Николаева, систематически собирали и сообщали через Телеграмм-каналы представителям спецслужб РФ информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождение и перемещение военнослужащих и техники ВСУ.

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