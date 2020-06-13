На Одесщине во время марафона пропала спортсменка: в соцсетях говорят о возможном похищении

Граждан, которые владеют какой-либо информацией, просят обращаться в полицию.

Сегодня в Одесской области во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik пропала член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, Усатовским отделением полиции разыскивается спортсменка, которая 13 июня принимала участие в спортивном соревновании на территории Куяльницкого лимана.

Читайте такжеВ Одессе завершили разбирать завалы обрушившегося 4-этажного дома (фото)

Приметы: волосы длинные светлые. Была одета: голубые кроссовки, кепка белого цвета, шорты и футболку. При себе имела рюкзак красного цвета.

Граждан, которые владеют какой-либо информацией, просят обращаться в полицию.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, ведутся поиски Катющевой.

Как сообщил в социальных сетях участник марафона Игорь Мишко, есть подозрение, что молодую женщину похитили неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле.

«Участников соревнований прошу сообщить любую информацию о Екатерине: где видели ее в последний, не было ли ей плохо, видели ли автомобиль с ней и тому подобное!», - написал Мишко.

По словам участника марафона Дениса Соколова, женщина пропала на участке трассы между финишем и селом Ильинка, когда до окончания пути оставалось порядка 20 км.

Он отмечает, что это сложный участок, так как здесь затруднен воздухообмен, и в то же время - очень жарко. Соколов не исключает, что спортсменке могло стать плохо.

По некоторым данным, 33-летняя Катющева - уроженка Одесской области, бежала дистанцию около 70 км.

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram