Полицейский требовал $4 тыс. за закрытие уголовного производства.

В Одесской области в день назначения на новую должность при получении взятки задержан полковник полиции.

Об этом сообщил один из Telegram-каналов.

Отмечается, что задержан офицер при получении $4 тыс., которые вымогал за закрытие уголовного производства, открытого по факту подделки документов.

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Задержание на 23-м км автодороги Одесса-Южный 19 ноября осуществили сотрудники Госбюро расследований и СБУ. Фигурант – полковник полиции, утвержденный в этот день в должности начальника отдела полиции в городе Доброслав Одесской области. Ранее он был исполняющим обязанности.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор судьи Раховского районного суда Закарпатской области, которого в феврале Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам лишения свободы за взяточничество. Отмечается, что суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов судьи в части определения окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений.

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Автор: Лариса Козовая