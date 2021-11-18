Наказание уменьшили с 6 до 5 лет лишения свободы.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда смягчила приговор судье Раховского районного суда Закарпатской области, которого в феврале Высший антикоррупционный суд приговорил к 6 годам лишения свободы за взяточничество.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, соответствующее решение принято вчера, 17 ноября.

Отмечается, что суд апелляционной инстанции частично удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов судьи в части определения окончательного наказания по совокупности уголовных правонарушений.

"Таким образом, Апелляционная палата ВАКС приняла решение признать бывшего судью виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 369-2 и ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначить новое наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности судьи на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества", - говорится в сообщении.

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В САП добавили, что решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном суде в течение трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля приговором Высшего антикоррупционного суда до 6 лет лишения свободы осужден уличенный во взяточничестве судья Раховского районного суда Закарпатской области.

По данным следствия, судья получил в сентябре 2018 года 400 долларов и в марте 2019 года 10 тыс. грн неправомерной выгоды. За эти деньги он согласился посодействовать в положительном решении по административному делу, которое находилось на рассмотрении у другого судьи Раховского райсуда, а также рассмотреть в пользу этого же заявителя гражданское дело о взыскании долга. Судья получал взятки в помещении служебного кабинета.

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Автор: Светлана Макринская