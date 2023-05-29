Задержан организатор "канала". Клиентов находили через "сарафанное радио".

В Одесской Области в перевозке уклонистов разоблачены так называемые "таксисты", которые за отдельные средства оказывали клиентам дополнительную услугу.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, заблокирован нелегальный канал, к организации которого причастен одессит. Помогали ему с трансфером для уклонистов еще несколько жителей региона.

По данным полиции, жаждущих уехать из Украины злоумышленники находили с помощью так называемого "сарафанного радио". По телефону организатор объяснял клиентам условия, отмечал стоимость пересечения границы и проводил соответствующий инструктаж.

Видео дня

В частности, в определенном месте в Одессе уклонистов встречал "таксист", который за 1 тыс. гривен доставлял их к границе с Молдовой и забирал часть средств - 6 тыс. долларов - для дальнейшей передачи организатору.

"После пересечения границы вне официальных пунктов пропуска "туристов" на территории Молдовы ждало авто, водитель которого за 100 долларов доставлял каждого клиента в определенное место", - рассказали в полиции.

Кроме того, за отдельную плату – от 350 до 500 долларов - дельцы предлагали еще одну услугу – отметки в загранпаспорте о якобы легальном пересечении границы.

Как отмечается, 25 мая полицейские совместно с работниками внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины этот канал заблокировали, а его организатора задержали. У одессита изъяли 6,5 тыс. долларов, которые он получил от очередного "клиента".

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (Незаконная переправка через границу) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 268 тыс. 400 грн. фигуранту грозит до девяти лет тюрьмы.

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для привлечения всех участников преступной деятельности к ответственности, в том числе тех, кто имеет отношение к "дополнительной услуге".

К каким еще хитростям прибегают предприимчивые "помощники"

Ранее в Тернопольской области разоблачили работницу миграционной службы, которая помогала с оформлением документов мужчинам, которые хотели уехать за границу. За 6 тыс. долларов она обещала повлиять на решение военно-врачебной комиссии, которая выдает справки о временной непригодности к военной службе.

В Кировоградской области задержали проводника, который "транспортировал" уклонистов в вентиляционной системе вагона в страны Евросоюза. Для этого мужчина оборудовал специальный тайник в своем купе, где прятал "клиентов" во время прохождения пограничного паспортного контроля. Уклонистам приходилось сворачиваться буквой "зю", чтобы уместиться в эту полость.

Вас также могут заинтересовать новости: