Она пообещала местному жителю повлиять на решение членов военно-врачебной комиссии о выдаче справки о временной непригодности к военной службе.

В Тернопольской области сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием работнице миграционной службы, которая способствовала в оформлении документов для выезда мужчин из Украины. Свои услуги она оценила в $6 тыс.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора. По данным следствия, работница миграционной службы пообещала местному жителю повлиять на решение членов военно-врачебной комиссии о выдаче справки о временной непригодности к военной службе.

"Этот документ давал право на выезд за границу. Такую услугу женщина оценила в $6000, которые получила от "уклониста". Сейчас решается вопрос об отстранении ее от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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"Уклонисты" в Украине

На границах Украины участились случаи отлова уклонистов. Также все чаще правоохранители выявляют мошеннические схемы для оформления справок о временной непригодности к военной службе или фальшивых документов, которые предоставляют право военнообязанным мужчинам выезжать за границу.

Так, недавно в Кировоградской области разоблачили преступную организацию. Обвиняемые с помощью поддельных печатей и штампов на основании паспортных данных изготавливали пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы.

Также на Днепропетровщине задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении поддельных справок, в частности, он фальсифицировал заключение военно-врачебной комиссии.

Кроме того, в Киеве ликвидировали канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который до начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката. После 24 февраля прошлого года он за деньги предлагал потенциальным призывникам свое "содействие" в нелегальном выезде в Евросоюз.

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