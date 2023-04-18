Стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тыс. долл.

Правоохранители задержали сотрудника "Укрзализныци", который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона.

"Проводник поезда Запорожье-Перемышль наладил новый канал побега уклонистов в страны Евросоюза, оборудовав специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника. В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться при прохождении пограничного паспортного контроля. За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что стоимость такой "услуги" достигала 2,5 тыс. долл. Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда.

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Проводника задержали на пункте пропуска "Мостиска-2" при попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

В Государственной пограничной службе Украины показали "VIP-купе с ветерком". При этом отметили, что военнообязанный украинец, чтобы по-тихому выехать по железной дороге в Польшу, заплатил 85 тысяч гривень проводнику поезда.

"Не помогло. Пограничники совместно с СБУ и Нацполицией его таки нашли. Поэтому деньги пошли на ветер, а проводник – под стражу", - сказано в сообщении.

Вывоз уклонистов за границу - детали

12 апреля разоблачена схема незаконной переправки военнообязанных из Хмельницкой области через государственную границу Украины. К ее организации причастны несколько жителей Одесской области. Они оформляли фиктивные документы о снятии мужчин призывного возраста с воинского учета по состоянию здоровья.стоимость решения "вопроса" – от 3 тыс. до 3 тыс. 500 долларов. Задержан один из фигурантов дела – одессит.

В Закарпатской области пограничники задержали 8 мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию.