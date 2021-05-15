По тревоге подняты правоохранители всего района.

В Березовском районе Одесской области пропала 4-летняя девочка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 14 мая пропала 4-летняя Амина Вытычак.

"Отделением полиции № 1 Березовского районного отдела полиции в Одесской области устанавливается местонахождение 4-летней жительницы села Малозименовое, которая исчезла около 16:00", - сказано в сообщении.

Как уточнили журналистам в полиции, в связи с исчезновением ребенка по тревоге поднят весь Березовский "куст" полиции, в который входят Березовка и бывшие Ивановский, Николаевский и Ширяевский райотделы полиции. Правоохранители проводят подворовой обход.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая