Устанавливаются обстоятельства и причины гибели мужчины.

В Одесской области в реке Дунай обнаружен мертвым капитан буксира.

Как подтвердили УНИАН в Измаильском отделе полиции, днем 3 января в Дунае найден мертвым капитан одного из буксиров Чао «Украинское Дунайское пароходство».

По предварительным данным, мужчина выпал за борт. Сейчас тело направлено на экспертизу.

Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины гибели мужчины.

Как уточнил представитель регионального главка Нацполиции, погиб капитан буксира «портовый-22».

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Автор: Лариса Козовая