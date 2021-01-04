В Дунае нашли тело капитана буксира / фото bessarabiainform.com
В Одесской области в реке Дунай обнаружен мертвым капитан буксира.
Как подтвердили УНИАН в Измаильском отделе полиции, днем 3 января в Дунае найден мертвым капитан одного из буксиров Чао «Украинское Дунайское пароходство».
По предварительным данным, мужчина выпал за борт. Сейчас тело направлено на экспертизу.
Проводятся соответствующие неотложные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины гибели мужчины.
Как уточнил представитель регионального главка Нацполиции, погиб капитан буксира «портовый-22».
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