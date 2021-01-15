Злоумышленник утверждает, что угнал машину из-за отсутствия денег для оплаты за проезд.

В Одесской области мужчина угнал такси и чуть не задушил водителя.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление было совершено в январе в Савранском районе.

В частности, 24-летний житель районного центра Саврань 4 января получил заказа на поездку от супругов – жителей пригорода Киева. В частности, таксист должен был отвезти 31-летнего мужчину и его 26-летнюю спутницу до автобусной остановки и посадить на маршрутку, чтобы они могли добраться домой.

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Во время поездки пассажир, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, накинул на шею водителя шарф и начал его душить, но потерпевший вырвался и убежал. Тогда злоумышленник сел за руль и уехал вместе со своей спутницей.

«О происшествии потерпевший сообщил в полицию… Оперативники территориального отделения полиции и Департамента уголовного розыска Нацполиции быстро установили личность подозреваемых, и разыскали их под Киевом», - рассказали в главке.

Как выяснилось, мужчина 14 лет отбывал наказание в исправительной колонии за тяжкие преступления. Он признался, что отобрал у таксиста машину, потому что не было денег, чтобы заплатить за проезд ни ему, ни водителю маршрутного такси.

Отмечается, что в Киевской области злоумышленник бросил угнанный автомобиль прямо на трассе, забрав с собой документы и телефон, который вырвал из рук водителя, когда тот убежал.

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Действия злоумышленника полицейские квалифицировали по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса (угон), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сейчас решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по статьям 187 (разбой) и 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей и пр.) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Продолжается следствие.

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Автор: Лариса Козовая