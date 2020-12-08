В доме злоумышленника правоохранители нашли наркотики.

В Одесской области правоохранители задержали мужчину за нападение на знакомого, впоследствии у него нашли наркотики.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"Случайно столкнувшись с бывшим товарищем в общественном транспорте, злоумышленник сразу вспомнил ему старые обиды и выразил свой гнев, ударив его ножом и отобрав телефон с деньгами", - говорится в сообщении.

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Пострадавший получил травмы, которые врачи на месте обработали и отпустили его домой. Злоумышленника, который его ранил и скрылся, задержали по горячим следам.

"По месту жительства фигуранта был проведен неотложный обыск, в ходе которого полицейские обнаружили не только вещи потерпевшего, но и емкость с каннабисом. Ее правоохранители направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

Задержанным оказался ранее судимый. По факту возбуждены уголовные производства по статьям о разбое и незаконном хранении наркотиков. Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

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Автор: УНИАН