Полиция устанавливает обстоятельства гибели 55-летнего местного жителя.

Сегодня в Березовском районе Одесской области на обочине автодороги Киев-Одесса обнаружили погибшего мужчину.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на теле погибшего - телесные повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП, рядом нашли обломки автомобиля.

Отмечается, что установлена личность потерпевшего - это 55-летний житель Ширяевской ОТГ. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства происшествия и причастных к нему людей.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит откликнуться свидетелей или очевидцев ЧП.

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Автор: Лариса Козовая