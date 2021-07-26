В камышовых плавнях правоохранители обнаружили плантацию элитной культивированной конопли.

В Одесской области правоохранители изъяли у местного жителя конопли на полмиллиона долларов.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк, наркотические растения обнаружили в минувшие выходные.

По его словам, пограничники и полиция провели ряд обысков в населенных пунктах района, также привлекались пограничные инспекторы-кинологи со служебными собаками, натренированными на поиск наркотических веществ и оружия.

В результате обысков по восьми адресам правоохранители обнаружили более полутысячи кустов наркосодержащих растений, около 7 кг высушенного и переработанного каннабиса, а также семена.

"Стоимость "зелья" на "черном рынке может достигать более 500 тыс. долларов", - отметил начальник пресс-службы.

Кроме того, правоохранители изъяли 1 тыс. безакцизных пачек сигарет, предварительно их стоимость составляет около 40 тыс. грн, магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм и сигнальный пистолет.

"Следует отметить, что фигуранты выращивали свое "зелье" не только на суше, но и в труднодоступных местах, среди камыша в плавнях. Чтобы выявить наркосодержащие растения, правоохранителям приходилось использовать квадрокоптер, резиновые лодки и идти вброд", - рассказал Перегняк.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, разоблачены пять жителей Измаильского района в возрасте 25, 45, 51, 58 и 63 лет.

Кроме этого, в городе Рени, селах Орловка, Лиманское и Новосельское правоохранители провели оперативные мероприятия в болотистых придунайских плавнях, где обнаружили земельный участок с насаждениями элитных сортов конопли. В результате было изъято более полутысячи кустов, которые выращивали на расчищенном от тростника земельном участке в горшках.

Сейчас полиция выясняет, кому именно принадлежит эта плантация.

Как ранее сообщал УНИАН, на территории Чаплинской территориальной общины на Херсонщине полиция обнаружила рекордный посев конопли.

Дельцы засеяли участок площадью один гектар, тщательно ухаживали и охраняли. Всего правоохранители изъяли из наркоплантации 34 700 кустов наркосодержащих растений.

Автор: Лариса Козовая