Груз прибыл из Китая и следовал в Киев.

В Одесском морском порту задержали контрабанду электронных сигарет на 7,4 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ.

Отмечается, что блокирована попытка незаконной переправки в Украину крупной партии е-сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Рыночная стоимость изъятых средств для альтернативного курения составляет более 7,4 млн грн.

"Электронные сигареты пограничники обнаружили в одном из контейнеров, прибывшем в Одесский порт из Китая. Скрытые от контроля гаджеты для курения пытались переместить под видом товаров народного потребления. Конечной точкой маршрута незаконной переправки сигарет должен был стать Киев", - рассказали в отряде.

В общей сложности из контейнера изъяли около 30 тыс. упаковок е-сигарет, так называемых "вейпов".

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы.

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