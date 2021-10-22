Общая стоимость контрабанды - около 14 млн грн. Сигареты должны были отправиться в один из региональных duty free, а оттуда - в Европу.

Об этом "Цензор.НЕТ" стало известно из источника в правоохранительных органах.

Всего изъяли около 1200 ящиков сигарет и документы, по которым их хотели ввезти в Украину.

Источник связывает эту попытку ввезли сигареты с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможни Александром Ковтуном. Источник называет его "куратором таких схем по всей Украине".

Также источник напомнил, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запчастями к велосипедам. Тогда, по данным источника, выяснилось, что контейнер принадлежит Михаилу Степанову - близкому другу заместителя председателя Гостаможслужбы Руслана Черкасского.

Автор: Иван Бойко