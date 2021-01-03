Документов у водителя не было, а в багажнике автомобиля обнаружили контрабандные сигареты.

В Одессе пьяный водитель устроил гонки, пытаясь убежать от полиции.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, сегодня ночью на улице Академика Заболотного внимание патрульных привлек автомобиль Renault.

«Водитель управлял автомобилем в темное время суток без включенного ближнего света фар», - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что инспекторы включили красно-синие проблесковые маячки и с помощью громкоговорителя потребовали от водителя остановиться. Однако он не реагировал и, увеличив скорость, пытался скрыться. Правоохранители догнали иномарку на одной из улиц и остановили путем блокирования участка дороги.

Как выяснилось, мужчина управлял автомобилем, не имея при себе водительского удостоверения. Также, по данным пресс-службы, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, во время поверхностной проверки в багажнике автомобиля патрульные обнаружили четыре пакета с сигаретами без наличия акциза.

Инспекторы составили на водителя административные материалы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) КоАП и по ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством) КоАП.

Учитывая наличие в автомобиле подакцизных товаров, на место вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Лариса Козовая