Его перебросили в Киев за месяц до полномасштабного вторжения России под видом посещения родственников, он некоторое время пребывал в "спящем режиме".

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента Федеральной службы безопасности России, который прибыл из Крыма для подготовки диверсий. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного внедренного в Украину агента ФСБ. Злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в Киев за месяц до полномасштабного вторжения", - отметили в Службе.

В СБУ рассказали, что под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме", а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.

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Отмечается, что злоумышленник выполнял задания российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе.

Полученную информацию он должен был передавать агрессору для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков, за что получил от них назначение в созданный оккупантами местного "управления полиции РФ", - говорится в сообщении.

Таким образом он попал в поле зрения Федеральной службы безопасности России, которая решила завербовать его для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"Установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшего переброса на подконтрольную украинской власти территорию. Именно такую "команду" он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения", - рассказали в Службе.

Для выполнения вражеских задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

"Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, задокументировали незаконные действия и задержали в результате многоэтапной спецоперации", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту временного пребывания задержанного в Киеве правоохранители обнаружили внутренний паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу; мобильный телефон с доказательствами законспирированного переписки с ФСБ через анонимный Телеграмм-канал; материалы, подтверждающие прохождение "спецкурса" на территории временно оккупированного Крыма.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Массированный ракетный удар по Украине 15 ноября

15 ноября Россия выпустила по территории Украины 100 ракет. Это был самый массовый обстрел энергосистемы Украины с начала войны.

В частности, на Львовщине российские ракеты попали в три объекта критической инфраструктуры.

Через массированную атаку РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную ракетную атаку России по Украине и подтвердил, что большинство вражеских ракет были выпущены именно по энергетической инфраструктуре Украины.

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