Установлено, что полицейский во время патрулирования одного из районов Одессы остановил несовершеннолетнего и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.

В Одессе полицейский подозревается в избиении подростка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера объявили о подозрении полицейскому одного из батальонов Управление патрульной полиции в Одесской области.

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Отмечается, что патрульный подозревается в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Установлено, что полицейский во время патрулирования одного из районов Одессы остановил несовершеннолетнего и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.

В результате несовершеннолетний получил многочисленные телесные повреждения. Расследование продолжается.

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Автор: Лариса Козовая