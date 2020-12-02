В Одессе полицейский подозревается в избиении подростка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, вчера объявили о подозрении полицейскому одного из батальонов Управление патрульной полиции в Одесской области.
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Отмечается, что патрульный подозревается в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Установлено, что полицейский во время патрулирования одного из районов Одессы остановил несовершеннолетнего и без каких-либо оснований применил к нему физическую силу.
В результате несовершеннолетний получил многочисленные телесные повреждения. Расследование продолжается.
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