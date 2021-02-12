В Одессе погиб мужчина, которого сбил автомобиль и переехал автобус.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло 11 февраля в Суворовском районе Одессы на углу улиц Сахарова и Заболотного.
Читайте такжеПод Одессой женщина разбила кирпичом шесть автомобилей
Предварительно установлено, что 28-летний водитель Opel Astra сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей.
Оба транспортных средства доставлены на штрафплощадку.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Одесском порту нашли угнанный в Мексике новенький Jeep
- Лежал на земле: в Одесской области водитель наехал на мужчину
- В Одессе мужчина годами насиловал жену и дочерей (фото)
- В Одесской области молодой мужчина изнасиловал 74-летнюю женщину, его арестовали (фото, видео)
- Прибил кота гвоздями к кресту: в Одесской области задержали 16-летнего живодера
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram