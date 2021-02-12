В Одессе погиб мужчина, которого сбил автомобиль и переехал автобус.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло 11 февраля в Суворовском районе Одессы на углу улиц Сахарова и Заболотного.

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Предварительно установлено, что 28-летний водитель Opel Astra сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей.

Оба транспортных средства доставлены на штрафплощадку.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Лариса Козовая