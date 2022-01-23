Машинист говорит, что затормозить не успел.

В Одессе мужчина погиб, бросившись под поезд.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что ЧП случилось поздно вечером 22 января возле железнодорожной станции "Одесса-Застава-1".

По словам машиниста товарного поезда, мужчина внезапно бросился под колеса состава. Затормозить машинист не успел.

Потерпевший погиб на месте от полученных травм. Его личность и полные обстоятельства произошедшего устанавливает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство".

В социальных сетях очевидцы сообщают, что в результате наезда поезда "мужчина лишился головы".

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