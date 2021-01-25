Из-за порывистого ветра в разных районах города падают крупные ветви и деревья, одно из них повредило автомобиль.

В Одессе из-за непогоды дерево рухнуло на жилой дом.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент городского хозяйства Одесского городского совета, сильный порывистый ветер стал причиной падения крупных ветвей в разных районах города.

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«Дерево упало на Палубной, 7. На крышу дома», - сообщили в мэрии. По данному адресу находится одноэтажный частный дом.

Как уточнили в горсовете, в первой половине дня поступила информация об аварийных ситуациях на ул. Ольгиевской, 25, ул. Троицкой, 21, в дендропарке Победы, ул. Софиевской, 8, а также на ул. Филатова и Макаренко.

Вечером стало известно о падении деревьев на ул. Балтская дорога, Сибирская и Лазарева, где дерево упало на автомобиль.

На Палубной дерево рухнуло также во второй половине дня.

Сотрудники производственно-технической службы предприятия оперативно ликвидируют последствия непогоды. В работах задействованы аварийные бригады предприятия. Работает спецтехника.

Кроме того, в связи с повреждением контактной сети на улице Известковой временно приостановлено движение трамвайного маршрута №20. На линии работает автобус.

Мэрия города обратилась к горожанам с просьбой ограничить перемещение по улицам и без крайней необходимости не выезжать на личном автотранспорте.

«Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице», - добавили в пресс-службе.

Просьба связана с тем, что в Одессе ожидается ухудшение погодных условий: осадки, местами гололед, усиление ветра и порывы 15-20 м/с.

Сегодня с утра в городе идет дождь.

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Автор: Лариса Козовая