Одесских псевдоминеров ищут с помощью международных специалистов. У правоохранителей уже появились подозреваемые.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В этом году город атаковали фальшивыми сообщениями о заминировании.
Больше всего пострадали садики: о взрывчатке у них злоумышленники сообщали уже пять раз и каждый раз приходилось эвакуировать тысячи малышей. Правоохранители проверили почти четыре сотни садиков, школ и лицеев. Все сообщения оказались ложными.
В полиции уверяют, что уже определили круг подозреваемых и собирают доказательную базу.
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