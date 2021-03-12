В одесской полиции уверяют, что уже определили круг подозреваемых и собирают доказательную базу.

Одесских псевдоминеров ищут с помощью международных специалистов. У правоохранителей уже появились подозреваемые.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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В этом году город атаковали фальшивыми сообщениями о заминировании.

Больше всего пострадали садики: о взрывчатке у них злоумышленники сообщали уже пять раз и каждый раз приходилось эвакуировать тысячи малышей. Правоохранители проверили почти четыре сотни садиков, школ и лицеев. Все сообщения оказались ложными.

В полиции уверяют, что уже определили круг подозреваемых и собирают доказательную базу.

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Автор: Виктория Гордиенко