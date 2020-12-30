Травмированных людей вытаскивали местные жители.

В Николаевской области рейсовый автобус слетел с дороги, снес забор, беседку и упал в пустой бассейн в частном дворе.

Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей: часть дороги перекрыта (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

В салоне было около 20 пассажиров, среди них трое детей. Травмированных людей вытаскивали местные жители.

Отмечается, что госпитализировали только одного мужчину, которого выбросило из маршрутки на камни. У него черепно-мозговая травма. Но угрозы для жизни нет.

"Еще одна женщина - на амбулаторном лечении. Остальные пассажиры отделались ушибами и ссадинами", – говорится в сюжете.

Водитель уверяет, что у автобуса отказали тормоза.

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Автор: УНИАН