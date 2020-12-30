В Николаевской области рейсовый автобус слетел с дороги, снес забор, беседку и упал в пустой бассейн в частном дворе.
Читайте такжеПод Киевом произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей: часть дороги перекрыта (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.
В салоне было около 20 пассажиров, среди них трое детей. Травмированных людей вытаскивали местные жители.
Отмечается, что госпитализировали только одного мужчину, которого выбросило из маршрутки на камни. У него черепно-мозговая травма. Но угрозы для жизни нет.
"Еще одна женщина - на амбулаторном лечении. Остальные пассажиры отделались ушибами и ссадинами", – говорится в сюжете.
Водитель уверяет, что у автобуса отказали тормоза.
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