Предателем оказался работник одной из охранных фирм Днепра.

СБУ задержала агента ФСБ, который собирал разведданные о функционировании аэродромов и объектов Приднепровской железной дороги на территории региона. Предатель также интересовался местами дислокации и перемещения подразделений ВСУ и тероборони.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Всю информацию он передавал российским спецслужбам через закрытые каналы связи. В своих "докладах" мужчина подробно описывал каждый объект с прилегающей территорией, указывал его координаты с фото - и видеофиксацией.

Полученную информацию оккупанты использовали для проведения диверсий и массированных артиллерийских обстрелов по критической инфраструктуре.

По данным следствия, предателем оказался работник одной из частных охранных фирм Днепра. Он выдал себя радикальными прокремлевскими взглядами, которые пытался навязать землякам. Корректировщика завербовали после начала полномасштабной войны. Предложение о сотрудничестве он получил через мессенджер телефона.

У предателя обнаружили средства связи с доказательствами сбора данных. Мужчину взяли под стражу.

Напомним, на днях правоохранители задержали корректировщика, который наводил ракеты россиян по Николаеву.

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