Комендантский час продлится включительно до понедельника, 8 августа.

Николаев сегодня уходит на затяжной комендантский час с 23:00. Он продлится включительно до понедельника, 8 августа.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя ОВА Виталия Кима во время видеообращения.

"Мною подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года", - заявил Ким.

Таким образом, усиленный комендантский час начнется сегодня (5 августа) в 23:00 и закончится в понедельник (8 августа) в 05:00.

Как пояснил глава области, это будет означать, что будут действовать все те правила, которые и содержит комендантский час, то есть запрещено пребывание людей в указанный промежуток времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ким обратился к жителям сегодня заранее осуществить все запланированные маршруты и намекнул на ранее анонсированную проверку сообщений о предателях в городе.

В случае экстренных случаев будет привлекаться полиция для сопровождения. Во всех остальных случаях - передвижение по городу запрещено.

Как известно, глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал платить по 100 долларов тем, кто будет предоставлять информацию о наводчиках оккупантов. Официально уже задержаны четыре корректировщика вражеского огня.

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